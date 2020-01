Ainda não adquiriu seu passaporte para o maior Carnaval de Minas Gerais? Corre pro Bloco do Urso!

Pin Compartilhar 0 Compart.

“Pra que eu fui beber? A crise de saudade atacou”. Já dizia Léo Santana em uma de suas músicas. Bateu saudade do maior e melhor carnaval de Minas Gerais? Corra e garanta seu passaporte.

E o baiano está no time dos melhores cantores do país que se apresentarão no Bloco do Urso 2020. Entre os dias 22 e 25 de fevereiro de 2020 acontece o Maior Carnaval de Minas Gerais. O coração do Urso não aguenta mais esperar pela próxima edição e os ingressos estão à venda à todo vapor!

A alegria, diversão, música e muita curtição irão sacudir Santa Rita do Sapucaí. Para garantir seu lugar no Urso, basta entrar em contato com um dos comissários e garantir seu passaporte para os quatro dias do evento. Confira os comissários e valores no link https://blocodourso.com.br/

Antes de adquirir seu ingresso, leia as regras do evento disponíveis em: https://ingresso.blocodourso.com.br/portal/RegrasCarnaval2020

Depoimento

CSul conversou com Érika Uba, de 24 anos, moradora de Pouso Alegre, que está confirmada para participar do BU pela 1ª vez. Segundo a foliã, as atrações escolhidas para este ano agradaram e ela espera diversão sadia para participar do Maior Carnaval de Minas Gerais, em 2020. Confira:

“O que eu espero do bloco do urso é muita diversão. Estarei com meus amigos e esperamos aproveitar muito esses 4 dias. Estou muito empolgada com o evento, por já ter ouvido falar muito bem de tudo. Então eu espero que seja um evento organizado, com um ambiente agradável onde todo mundo tá ali pra se divertir, alto astral, muita música boa e novas amizades. Em relação aos artistas, não teve apenas um que me chamou atenção, porque na verdade foram todos. Gosto muito de todos os artistas que irão se apresentar e já até planejava ir em alguns shows separados, então o Bloco do Urso irá conseguir me proporcionar isso tudo de uma só vez, estou muito feliz por isso”.

“A escolha do bloco do urso pra 2020 partiu de uma vontade minha e dos meus amigos de achar um lugar legal pra passar o carnaval. Tínhamos outras opções, mas por ter ouvido falar muito bem do BU, optamos por ele. Dentre as coisas que nos fez optar por isso, posso citar a organização do evento, o fato de ter pessoas de lugares diferentes e os shows maravilhosos que irão acontecer lá. Sem dúvidas estamos muito empolgados com alguns shows. Será minha primeira vez no Bloco do Urso e espero que não seja a última!”.

Atrações

ALOK – A ZORRA – CAT DEALERS – DENNIS DJ – DILSINHO – DJ KEVIN – JORGE E MATEUS – LÉO SANTANA – TOMATE – WESLEY SAFADÃO – ZÉ NETO E CRISTIANO

Pontos de venda

SANTA RITA DO SAPUCAÍ

RR SPORT CENTER

Horário de funcionamento:

Sexta: das 09h as 18:30h

Sábado: das 09h as 16h

Rua Cel. Francisco Palma, 48

(35) 3473 – 0651

VARGINHA

PRÉ FESTA

Horário de funcionamento:

Sexta – das 10h as 18h

Sábado das 10h as 14h

Rua Dona Zica, 46 A

(35) 3015-1211

COMISSÁRIOS

https://blocodourso.com.br/

Informações

Telefone: (35) 3471-4184

WhatsApp: (35) 99805-7847

Endereço: Rua Dr. José Pinto Vilela, 261 – Centro, Santa Rita do Sapucaí – MG

História do Urso

Nascido da reunião de um grupo de amigos realizada em 1998, a Turma do Urso foi ganhando cada vez mais adeptos e se popularizou até se tornar o maior Carnaval de Minas Gerais. Com 21 anos de história, o Bloco do Urso se tornou um destino indispensável no Carnaval.

O Bloco do Urso hoje possui uma sede própria com área de 72 mil m2 e oferece uma grade de atrações composta por grandes nomes da música nacional que garantem a animação do público durante os quatro dias de festa.

Dividido em Camarote e Área Vip, o público conta com praça de alimentação, serviço de bar, banheiros bem localizados, equipes de segurança e posto médico, uma estrutura preparada para atender qualquer eventualidade, além de um espaço amplo que garante uma boa visibilidade dos shows de qualquer setor, selando a organização estrutural feita para o folião aproveitar o evento.

