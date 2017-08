Adriano Kamy e banda será a atração do Projeto Quinta da Boa Música

Confirmada a 278ª edição do Projeto Quinta da Boa Música, para o dia 10, às 20h, na plataforma de embarque da antiga Estação Ferroviária de Varginha, apresentando pela primeira vez o cantor e compositor Adriano Kamy e banda, da cidade de Três Pontas, prometendo um elaborado repertório de Pop, MPB e autorais. Na formação da banda Adriano Kamy no violão, guitarra e vocal, Fernando Marchetti na guitarra, Dedê Bonito no Baixo e Helbert Gama na bateria.

Quem passeia os olhos pela bucólica Minas Gerais pode se surpreender com um contraste: a sofisticação de grupos como Jota Quest, Skank e Pato Fu. Grupos que desmentem a ideia de que o pop-rock seja um estilo esgotado. Outra novidade de Minas é o KAMY que mostra sua melodia, com refrões fortes que colam e levam a plateia a cantar de “braços abertos pro mundo”. Na contramão do pop teen reproduzido por aí, suas músicas tem identidade, arranjos maduros e letras que, mesmo despretensiosas, possuem dicção poética. KAMY dosa pitadas sutis de Clube da Esquina e outras influências em suas incursões pelo rock inglês, formando um quadro de simplicidade refinada.

Não por acaso ele conquistou os gigantes Milton Nascimento e Wagner Tiso. Ambos participam do CD de estreia, na faixa “Seja como for”.O álbum Homônimo foi produzido por Marcelo Sussekind, cujo trabalho marcou as carreiras de artistas como Lulu Santos e Os Paralamas do Sucesso. O CD foi apresentado no ano passado, como parte da programação oficial do Festival Música do Mundo, em Três Pontas /MG, para um público de cinco mil pessoas. Mesmo antes do lançamento, já havia rendido à ao Kamy duas premiações no FENAC (Festival Nacional da Canção). A primeira em 2008 – com a música “Passo a passo” – e a outra em 2010, com a música “Acabou”.Recentemente participou do programa “Som Brasil” da rede Globo, interpretando a música “Sol de Primavera” com a apresentação da atriz Camila Pitanga. Anote esse nome. KAMY é pop de gente grande para todas as idades e música de bom gosto para todos os gostos.

O Projeto QBM:

O Projeto Quinta da Boa Música já no oitavo ano e na 278ª edição, foi criado em 2009 com a finalidade única de incentivar, apoiar e valorizar a produção musical na cidade e criar intercâmbios com grupos da região, do estado e de todo o País. Através da parceria com músicos e bandas que espontaneamente participam do projeto promove-se junto ao público de todas as idades e sem distinção qualquer, a oportunidade de laser, de entretenimento cultural, proporcionando ainda o acesso livre e gratuito aos bens culturais da cidade, ocupando o importante e histórico espaço cultural que é o conjunto arquitetônico da antiga Estação Ferroviária de Varginha, hoje tombado pelo Conselho do Patrimônio Cultural e mantido pela Fundação Cultural de Varginha.

O Projeto “QBM” é uma realização da Prefeitura de Varginha por meio da Fundação Cultural e conta com o apoio da Tribos SA, Espaço Livre, Uaiclick, Policia Militar, Guarda Civil Municipal e de toda imprensa da região. E, em especial nesta edição o patrocínio da Lei Estadual de Incentivo à Cultural do Governo de Minas Gerais, Refrigerantes Mantiqueira, Clube da Casa, Tecnotextil, GT Minas Transportes e Distribuição, Moacyr Supermercado e o Incentivo da Secretaria de Cultural de Minas Gerais.

As bandas interessadas em participar do projeto deverão, inicialmente, solicitar o cadastramento no SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA, pessoalmente ou por e-mail, de segunda a sexta, no horário comercial na sede administrativa da Fundação Cultural na antiga Estação Ferroviária de Varginha, na Praça Matheus Tavares, 121, centro, telefone (35) 3690 2700.