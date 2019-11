4º Cervejada do Chefe promete lotar VTC dia 23 de novembro

Pin Compartilhar 0 Compart.

O Buteko do Lincoln e o Dj Val Dluca realizarão no dia 23 de novembro, a partir das 23h, a tradicional Cervejada do Chefe, no salão nobre do Varginha Tênis Clube (VTC).

Para agitar a festa nesta quarta edição, haverá show com o grupo Samprazer, diretamente de São Paulo. Haverá ainda, apresentações do Chamego Ideal, Grupo Griff, George Luiz, Dodô, Dj Val Dluca, Wanderson Silva (Armeiro) e Adriano Firmino.

Os ingressos podem ser adquiridos pelos comissários, que podem ser encontrados no evento oficial do Facebook: www.facebook.com/events/2076474489313947/?active_tab=discussion

