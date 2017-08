47° Fenac: Zeca Baleiro se apresenta em Extrema

O cantor Zeca Baleiro será a atração do Fenac (Festival Nacional da Canção), neste sábado (05), em Extrema. A cidade sediará a segunda etapa classificatória, que será neste final de semana (4 e 5/8). Entre os sucessos de Zeca estão “Lenha”, “Ai que Saudade D’ocê” e “Samba do approach”.

Antes da MPB de Zeca Baleiro, o 47º Fenac traz artistas de várias partes do Brasil para apresentar 20 músicas durante os dois dias de shows. Apenas quatro canções serão selecionadas pelos jurados para as semifinais da competição que acontecem em Boa Esperança. Os classificados garantem no mínimo R$2.500,00. Ao todo, o Fenac vai distribuir R$200 mil em prêmios e o cobiçado troféu Lamartine Babo.

A próxima cidade a receber o Fenac será São Thomé das Letras (11 e 12/8), em seguida Coqueiral (25 e 26/8) e Guapé (1 e 2/9). As semifinais e a grande final serão no berço do festival, em Boa Esperança, nos dias 7,8 e 9 de setembro.

Cultura na rua

Durante todos os dias do evento ocorrerão nas ruas e praças das seis cidades sedes o 8º Festival Nacional da Cultura. O público vai acompanhar grandes espetáculos de música clássica, instrumental, teatro, dança e artes circenses. Dentre tantas apresentações está a Orquesta de Sopros e Percussão, FACMOL, um grupo instrumental composto por 85 integrantes.

A Orquestra de Sopros e Percussão FACMOL possui um histórico de grande sucesso, verificada pelas mais de 170 premiações obtidas em concursos e mostras por todo o país. Destes, mais de 80 prêmios foram para 1º Lugar. Além de apresentar um espetáculo musical de grande valor artístico e fruitivo, envolve o público com uma dinâmica de palco inovadora e moderna.O evento encanta por ser uma opção cultural diferenciada, raramente oferecida para a população desses municípios.

Programação Cultural Extrema:

Sexta-feira (4 de agosto)

Praça Coronel Simeão

14h30 – Show do Palhaço Chupeta e convidados

15h30 – Orquestra de Sopros e Percussão (Facmol)

Palco do Fenac:

18h – Martin Fernandez e Thuany Schnaider (ópera)

21h – Praça da Matriz – Palco do Fenac:

– O Clown e os Tambores

– Alex e Matheus Tiso (sax e violino)

– Grupo de Dança Cigana Traio Calin

– Intervenções circenses

Sábado (5 de agosto)

Praça da Matriz:

10h30- Grupo de Seresta Renascer

11h – Martin Fernandez e Thuany Schnaider (ópera)

12h – Project Violive (violinos e sax)

21h – Palco do Fenac:

– Cia de Dança Camila Alcovér

– Project Violive (violinos e sax)

– Intervenções circenses

Fonte: Blog do Madeira