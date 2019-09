3ª Ummagumma Classic Rock Festival em Três Pontas

Pin Compartilhar 0 Compart.

O Ummagumma Classic Rock Festival realiza no feriado do dia 7 de setembro sua terceira edição, com 12 horas de atrações. O público poderá prestigiar tributos consagrados de Janis Joplin, Queen, Guns n’ Roses, Red Hot Chilli Peppers, Jimi Hendrix, Alanis Morissette e Raul Seixas, além de autorais, DJ Fornox e bandas do projeto “Escola de Rock”. O evento tem como anfitriã a banda ‘Ummagumma The Brazilian Floyd’, que apresenta a turnê ‘The Essential Floyd’.

O festival contará com a estrutura de dois palcos, que irão se revezar, sem intervalos entre as apresentações, além da rigorosa qualidade do som e iluminação, já conhecidos do público.

Este ano, o festival homenageia os 50 anos do Woodstock, reverenciando Janis Joplin – com performance de Xandra Joplin (Praia Grande/SP), que retorna ao evento após ser aclamada na edição anterior – e o ‘deus da guitarra’ Jimi Hendrix, com o eletrizante ‘O Bando’. Os britânicos do Queen serão homenageados pelo grupo varginhense Ozz Rocks, e o rock brasileiro se faz presente com The Kings (TP-Varginha) relembrando o maluco beleza Raul Seixas.

Outro destaque é o rock dos anos 90, com shows de Guns n’ Roses (Bad Apples-Juiz de Fora), Red Hot Chilli Peppers (Suck my Magik-SP) e Alanis Morissette (Little Pill-TP). O festival ainda abre suas portas para o Quantic Void (TP), com releituras diversas, e para rock autoral contemporâneo, com as bandas Coma Alcoólico (TP-SP) e Bud Pump (Varginha e Cambuquira), com a vocalista Nita Rodrigues.

Ao todo serão seis bandas com mulheres à frente dos vocais, incluindo The Sound e The Flags, que ocupam o espaço de bandas vencedoras do último Escola de Rock, promovido pelo festival.

Em turnê nacional, o Ummagumma apresenta um olhar sobre a fase setentista do Pink Floyd, além de uma performance especial na música “Another Brick in the Wall” com coral formado por jovens do projeto ‘Escola de Rock’. Para a banda anfitriã, com 17 anos de estrada arrastando multidões por todo o país, abrir as portas de sua casa pela terceira vez para a realização de um festival de qualidade nacional é uma forma de fomentar a economia cultural da região e também reconhecer a cena local, que conta com grupos de excelência em todo sul de Minas.

Escola de Rock

Em meio a artistas de longa trajetória, o festival contará com duas bandas formadas por jovens de Três Pontas: The Flags e The Sound. As apresentações são resultado da primeira edição do projeto “Escola de Rock” – braço social e educativo do ‘Ummagumma Classic Rock Festival’. Este ano, o concurso de bandas acontecerá no dia 1º de setembro, no próprio espaço Verdes Eventos, reunindo as bandas das escolas trespontanas inscritas, numa tarde aberta à toda a comunidade. Previamente, no dia 27 de agosto, às 19h, também ocorrerá uma aula-show com integrantes do ‘Ummagumma The Brazilian Pink Floyd’, promovendo uma imersão para estudantes e professores no universo do rock. O edital do projeto Escola de Rock está disponível nas redes sociais do festival. (https://www.facebook.com/UmmagummaClassicRock/)