17º edição do Boi no Rolete será neste domingo

A 17º edição do Boi no Rolete será no domingo (6/8), das 11h às 18h, no Clube Olímpico Rio Verde, que fica à Av. Ayrton Senna da Silva, 2000. No cardápio estão 2 bois e 18 porcos, que serão acompanhados de feijão tropeiro, arroz, farofa, saladas, vinagrete e sobremesa. A organização pede que cada pessoa leve seu próprio conjunto de garfo e faca. Também haverá música ao vivo com Tom Fernandes. O ingresso custa 30 reais para adultos e 15 reais para crianças entre 7 e 12 anos.

O evento é realizado pela Associação Vida Viva e todos os recursos arrecadados serão destinados para compra de medicamentos e sustentação de projetos assistenciais da Vida Viva em favor de mais de 2.500 pessoas com câncer.

Ponto de venda dos ingressos:

Praça José de Resende Paixa, 100 – Sala 05 (35) 3015-1211 Pop Star Fascinação

Rua Pres. Antônio Carlos, 795 – Centro (35) 3221-1868 Calçados Bonfim

Rua Santa Cruz, 869 – Centro (35) 3214-4441 Associação Vida Viva

Rua Alzira Magalhães Barra, 166 Parque Boa Vista Tel.: (35) 3690-2900 Imobiliária Valim

Av. Major Venâncio, 17 – Centro (35) 3214-4478 Loja Traços de Época

Rua Delfim Moreira, 325 – Centro (35) 3221-4409 Maiolini Supermercados

Rua Rio de Janeiro, 584 (35) 2105-1813 Fued Advocacia

Praça Matheus Tavares, 185 – Centro (35) 3221-7990 Gugu Presente

A Associação Vida Viva fica à Rua Alzira Magalhães Barra, 166, no Parque Boa Vista. Para informações ligue (35)3690-2900.