14 BIS ACÚSTICO NESTE SÁBADO – “Vamos tocar a nata do nosso repertório em Varginha”, diz Magrão

O baixista Sérgio Medeiros, o “Magrão”, do 14 Bis, falou sobre o show deste sábado (16/3), em Varginha, no Theatro Municipal Capitólio.

Ele contou que o projeto foi bolado por Roberto Mohamed, produtor do 14 Bis, “um cara que curte muito nosso som e fez uma seleção dos oito primeiros vinis do grupo. A escolha do repertório ficou muito boa”.

Terço

Magrão diz que o show também terá espaço para músicas do grupo Terço, ícone do rock progressivo no Brasil. “Por conta da participação do Cezar de Mercêz, parceiro meu que tocou no Terço, tem a música Luz na Escuridão, a versão acústica ficou muito legal”.

O baixista também cita a participação de Celso Nascimento na percussão e do Christiano Caldas, nos teclados, que também foi o produtor do CD.

40 anos

“No show plugado a gente tá partindo pra comemorar 40 anos, então a escolha é a nata do repertório. Espanhola, Planeta Sonho, Linda Juventude, Caçador de Mim, Bola de Meia, Bola de Gude. No show tem praticamente todas essas, mas também tem músicas lindíssimas que a gente tá curtindo muito, com muito vocal, muito violão, muita percussão trabalhada, ficou bem bacana”.

Perfil

Quem vai ao show do 14 Bis, banda surgida em 1979, apadrinhada por Milton Nascimento: “Hoje já vai o pai e muito o filho, influenciado obviamente pelos pais. Então hoje a gente tem a coisa bem dividida, pouco mais de 50% do público é formado pelo pessoal dos 15 aos 25 anos e o restante é a galera contemporânea, de 40, 50 anos, que curte muito o nosso som”.

Show 14 Bis Acústico: neste sábado (16/3) às 21h, no Theatro Municipal Capitólio.

Ingressos na Pré-Festa (Rua Dona Zica, 46A, Vila Pinto – Varginha-MG / Fone: 035 3015.1211 / WhatsApp: 035 99918.2222).

Pela internet: https://www.centraldoseventos.com.br/events/show/14-bis-show-acustico-ao-vivo.

O show é promovido pelo projeto Na Rota da Boa Música, realizado pela Plural Cultura e Entretenimento, com o patrocínio da Claro e o incentivo da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais.

O espectador é convidado a doar um livro, que deve ser entregue na entrada do Theatro Capitólio, no dia do show. Ao final do projeto, estes livros serão catalogados e entregues a uma biblioteca pública do Sul de Minas.

Obs.:

– A carteira de estudante deverá ser apresentada tanto no ato da compra do ingresso quanto na entrada do Theatro, conforme instituído pela Lei Federal nº 12.933/2013;

– Assentos livres;

– Garanta já o seu ingresso. Sujeito a lotação do espaço!

Doação de livros infanto-juvenis: Convidamos o espectador a doar um livro, que deve ser entregue na entrada do Theatro Capitólio, no dia do show. Ao final do projeto, estes livros serão catalogados e entregues a uma biblioteca pública da região do Sul de Minas.

Fonte e fotos: Assessoria de Comunicação